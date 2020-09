Osimhen, il cognato: “Parte in panchina contro il Parma? Decide Gattuso, ma lui è venuto a Napoli per giocare!”

Ultime notizie Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen.

"Come sta Osimhen? L'ho sentito un paio di volte dopo gli allenamenti, ha già degli amici nel gruppo e Gattuso e De Laurentiis l'hanno accolto benissimo. Stanco contro il Pescara? L'ho sentito dopo tutte le amichevoli, non vedo problemi e anche dopo quella gara lui mi ha detto di avere buone sensazioni. Non è arrivato il gol ma il suo processo d'inserimento è in crescita. Non mi ha raccontato di problemi.

Titolare o riserva contro il Parma? Non ho questa informazione, sentirò Victor domani. Io credo che lui voglia giocare ma non so cosa ne pensa Gattuso.

Se non dovesse giocare titolare? Gattuso è l'allenatore, lui decide, anche per il modulo da adottare. Che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 di certo lui vuole giocare dal primo minuto, è arrivato a Napoli per giocare. Certo, la cosa più importante è che alla fine la squadra vinca la partita"