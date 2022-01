Osimhen, il chirurgo: "Porterà la maschera fino a marzo. Per la sfida col Barcellona si fermerà la cicatrizzazione dell'osso e sarà guarito"

Il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ha operato Osimhen, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia la Rete su Tele A:

Ultime calcio Napoli

"Aspettiamo 15 giorni e poi ci sarà la riduzione della maschera, perché è scomoda, nella parte bassa e nella zona interessata. Dovrà partarla fino a marzo, non protegge al 100% però lo aiuta. I tempi di recupero sono stati rispettati, dopo 90 giorni dall'intervento, per la sfida col Barcellona si fermerà la cicatrizzazione dell'osso e sarà guarito. Per questo intervento si taglia sotto le ciclia, ma ci tiene molto alla sua estica e poi per le persone di colore cicatrizzano prima, per questo ho inciso all'interno della bocca e dentro l'occhio".