"Osimhen e TikTok": il parere dei Fius Gamer a CalcioNapoli24 TV | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Prima di Napoli-Udinese, ai microfoni di CalcioNapoli24 TV hanno parlato Fius Gamer e Mirkof93, celebri youtuber di fede napoletana. Il primo a prendere la parola è Mirko:

"Caso Osimhen? Non volevo fare quello sfogo, anzi sarebbe stato meglio non farlo, perché siamo tifosi e vogliamo il bene del Napoli quando vediamo certe cose possiamo andare anche oltre speriamo che stasera ci sia anche un gol di Osimhen e ristabiliamo la pace con tutti quanti.

Dal mio punto di vista, i video che mette il Napoli su Tik ToK sono tutti molto ironici, probabilmente è stato sbagliato il momento, perché comunque il clima era particolare forse si poteva evitare. Credo che la reazione dell’agente e di Osimhen siano state esagerate. Rimuovere le foto da Instagram con la maglia del Napoli credo sia stato esagerato. Gli sbagli si fanno sempre in due".

Andrea (Fius Gamer) aggiunge:

"Osimhen sa come funzionano i social, un piccolo gesto può cambiare le sorti della stagione e moralmente può incidere sulla partita. Sono cose che potevano essere evitate sia dal Napoli che da Osimhen. Come diceva Mirko, magari è stato sbagliato il momento. Togliere le foto su Instagram non ha senso, è come sputare sul piatto in cui si è mangiato fino ad ora. Speriamo che si possa risolvere prima possibile e che Osimhen si rimetta la fede".

Ecco il video dell'intervista: