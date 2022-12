Osimhen da brividi: "Obiettivo quarti in Champions League! Scudetto? Siamo padroni del nostro destino"

Ultime notizie SSC Napoli - L'attaccante nigeriano Victor Osimhen ha rilasciato una lunga e bella intervista al collega Pino Taormina sulle pagine de Il Mattino oggi in edicola. CalcioNapoli24 vi propone alcuni brevi stralci. Il bomber di Lagos parla dei suoi sogni, della sua infanzia, del nuovo ruolo da genitore e soprattutto dalle ambizioni professionali col sogno Scudetto e le voci di mercato.

Ecco un estratto in cui Osimhen parla di scudetto e Champions League:

Chi teme di più nella lotta per lo scudetto?

«Non lo so. Non ci penso. Sono concentrato su di noi. Siamo noi i padroni del nostro destino e noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Partita dopo partita».

C’è anche la Champions. Dove pensate di poter arrivare dopo aver incantato l’Europa nella fase a gironi?

«È un grande torneo, dà emozioni uniche. Ha un grande fascino e non vedo l’ora che arrivi il momento di affrontare l’Eintracht: noi sappiamo di essere forti ma sappiamo che anche loro lo sono e che superare il turno non sarà semplice. Ma arrivare ai quarti di finale è uno dei nostri obiettivi. E non lo nascondiamo».