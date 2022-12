Osimhen da applausi: "Razzismo? A Napoli non l'ho mai avvertito, è un tema solo dei tifosi rivali! Qui mi sento in famiglia"

Ultime notizie SSC Napoli - L'attaccante nigeriano Victor Osimhen ha rilasciato una lunga e bella intervista al collega Pino Taormina sulle pagine de Il Mattino oggi in edicola. CalcioNapoli24 vi propone alcuni brevi stralci. Il bomber di Lagos parla dei suoi sogni, della sua infanzia, del nuovo ruolo da genitore e soprattutto dalle ambizioni professionali col sogno Scudetto e le voci di mercato.

Ecco un estratto in cui Osimhen parla di razzismo, rispondendo alla domanda: "Il razzismo nei campi di calcio le dà fastidio?"

«È un tema abusato sui social, dai tifosi rivali. Qui a Napoli mi sento in un posto accogliente, comprensivo, dove non ho mai avvertito nulla di discriminatorio. Non ci penso al razzismo, io penso a fare gol. Qui nel Napoli siamo tutti una famiglia, e poi qui sono tanti i calciatori di colore ed è bello ricevere tutto questo amore da parte dei tifosi azzurri».