Orsolini, l'ex agente attacca Spalletti: "Quante mani si deve mangiare il carbonaro e l’uomo di Certaldo che ha favorito gente che ti deve pulire le scarpe"

Donato Di Campli, ex agente di Riccardo Orsolini, in un post su Facebook celebra l'attaccante del Bologna dopo la rete decisiva contro l'Inter.

"Vola Riccardo vola….. Orgoglioso di aver disegnato e costruito la tua vita calcistica facendone parte… Quante mani si deve mangiare il carbonaro (alias Gasperino) e l’uomo di Certaldo che non ti ha portato agli europei per favorire gente che ti deve pulire le scarpe..!!!! L’altro mio pensiero va a Sinisa che ti ha forgiato e fatto diventare giocatore vero… Continua a bussare in quella telecamera, qualcuno ti rispondera e se ti rispondera…!!!! Ps: la foto con me è a Palermo quando giocasti in nazionale e segnasti.."