Orsi: "Maradona? Un privilegio affrontarlo da avversario, tra 100-200 anni sarà sempre attuale"

Diego Armando Maradona - A Sky Sport è intervenuto l’ex portiere della Lazio Nando Orsi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Maradona? Aver avuto il privilegio di affrontarlo da avversario arricchisce tutti, ho tutto nitido nella mia mente: è stato sempre un punto di riferimento per la mia carriera, aver preso gol da lui non mi fa rammaricare. Lui ha giocato in una città come Napoli dove i giocatori sono portati in palmo di mano, e Maradona è stato considerato come un dio. Ha vinto in un momento in cui la città doveva prendersi una rivincita, e tra 100-200 anni sarà sempre attuale”