Orsi: "Manolas e Koulibaly istintivi, mi aspetto un Napoli europeo. Ho parlato con Ancelotti di Elmas, ecco cosa mi ha detto"

Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Manolas e Koulibaly sono due difensori molto istintivi e quindi Ancelotti dovrà lavorare molto, la linea difensiva non può solo lavorare d’istinto. Ghoulam e Di Lorenzo spingono molto e quindi i due centrali difensivi devono essere preparati sulla base del posizionamento del pallone. Al di là di questo, vedo un Napoli con un atteggiamento molto europeo. Allan ed uno tra Zielinski e Fabian sono complementari, a centrocampo è messo bene. Ho parlato con Ancelotti e mi ha detto che Elmas è un giocatore straordinario. Ancelotti vuole un trequartista ed ha preso James, io credo ancora che questa trattativa possa andare in porto”.