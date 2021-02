Ultime notizie calcio Napoli - Nando Orsi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Ne parliamo il lunedì", trasmissione in onda su Canale 21:

"Sarebbe una tragedia mandare via Gattuso adesso. Nessuno può fare i miracoli, non c'è tempo. Non servirebbe a niente, nemmeno se con la Juve il Napoli dovesse perdere. Se il presidente manda via Gattuso, dà nuovamente ragione ai giocatori”.