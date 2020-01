Orsi: "La Lazio col dubbio Caicedo-Correa. Occasione ghiotta per il Napoli, dopo ci saranno Fiorentina e Juve"

Fernando Orsi, allenatore ed ex portiere della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“La Lazio è una squadra difficile, gioca molto bene e crede sempre nella vittoria finale. Ha la formazione titolare pronta, l’unico dubbio e Caicedo o Correa. Il Napoli invece sembra una squadra che ci prova a fare bene ma poi si spegne. Sabato potrebbe essere una ghiotta occasione per il Napoli, deve essere sfruttata, anche perché poi dopo ci sono Fiorentina e Juventus. Al momento la Lazio è favorita ma non deve credere che sarà facile battere il Napoli. Non deve esserci presunzione di poter vincere tranquillamente. L’aspetto mentale è importante”.