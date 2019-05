Orsi: "L'unico top player di questo Napoli è Koulibaly. Insigne? Non ha preso Raiola per rinnovare"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Nando Orsi: “Il Napoli deve ripartire dalla spina dorsale e quindi da Meret, Koulibaly, Allan e Milik. Se poi in giro c’è un attaccante migliore, si può anche andare a prenderlo, ma si può anche affiancare una seconda punta a Milik. Insigne è un grande talento, ma se dovesse andar via permetterebbe al Napoli di fare cassa e si darebbe la possibilità di uscire da un guscio. Non so se Napoli gli stia stretta, ma non credo che abbia preso Raiola solo per avere il rinnovo di contratto col Napoli. Credo che Insigne sia appetito da tante squadre. Il top del Napoli è Koulibaly che anche quest’anno ha dimostrato di essere uno stopper di livello mondiale, il flop sta nel cammino in coppa Italia ed in Europa League. Più in generale, il flop è proprio questo campionato”.