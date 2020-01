Orsi a RPN: "Il Napoli deve essere più operaio contro la Lazio. Allan e Fabian Ruiz registi? Non funziona, sono fuori ruolo"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Nando Orsi, Lazio-Napoli:

“Tante vittorie di seguito non si vedono da un po', è un momento in cui la squadra di Inzaghi sta facendo molto bene e lo sa la squadra di Sarri che ha subito senza neppure accorgersene. Lazio che si è messa in scia delle due in vetta, ha una partita in meno da recuperare, c'è il rischio che vincendo col Napoli può trovarsi prima in classifica. Napoli che deve essere consapevole che va ad affrontare la squadra più in forma del campionato, insieme all'Atalanta. Chiave tattica? So soltanto che in questo momento che far giocare Lautaro e Lukaku 1vs1 non è concettualmente giusto, il Napoli deve fare un po' l'operaio perché la Lazio in contropiede è micidiale. La Lazio fisicamente ha qualcosa in più e il Napoli nelle retroguardie ha molti problemi: mancano Koulibaly e Maksimovic. Questo centrocampo con il vertice basso che fa Allan o Fabian, non funziona, perché sono fuori ruolo. Può essere l'anno buono di record per Immobile? Credo di sì, la squadra gioca quasi per lui. Caicedo e Correa gli fanno sempre assist, lui fa sempre la differenza".