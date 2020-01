Orsi: "Gattuso ha scelto Ospina, ma Meret è stato il più positivo di questa squadra"

Ultimissime calcio Napoli - Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“I giocatori del Napoli sembrano di un altro livello rispetto a quelli visti in passato. La squadra deve dare una risposta importante. Ai giocatori del Napoli non riesce più niente, sono attanagliati in uno stato mentale difficile. Un granello di neve può diventare una valanga. Coppa Italia? È un obiettivo che il Napoli deve provare a raggiungere. Portiere? Credo che debba esserci il titolare ed una riserva. Gattuso ha scelto Ospina ma credo che Meret sia stato il più positivo di questa squadra. Meret mi sembra un portiere con grande personalità, poi ogni allenatore fa le sue scelte”.