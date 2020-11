Orsi: "Gattuso alterna i portieri in maniera scientifica, per me è un errore: sena fiducia, non cresci"

Ultime calcio Napoli - «Non sono mai stato d'accordo circa l'alternanza dei portieri», spiega Nando Orsi a Il Mattino:

«Si tratta dell'unico ruolo dove ci deve essere una gerarchia chiara e definita. Se non hai la fiducia di essere il titolare, non solo non cresci mai, ma poi hai sempre paura di sbagliare e ti senti sempre sotto esame. Oramai solo il Napoli alterna i portieri in maniera quasi scientifica e secondo me è un errore. E lo dico al di là delle prestazioni, perché singolarmente non stanno facendo manco male. Posso capire la Juventus con Buffon che gioca ogni tanto, ma il titolare è Szczsny. Milan e l'Inter hanno Donnarumma e Handanovic che sono fissi, e anche la Lazio ora sta giocando con Reina solo perché Strakosha è indisponibile. E anche all'estero funziona così. Non sarei così sicuro che Gattuso avrebbe scelto il colombiano contro il Milan. Non so se è Ospina sia davvero il titolare, altrimenti perché non gioca soltanto lui? Magari l'alternanza ci può stare tra campionato e Coppa Italia, al massimo in Europa League, ma poi basta».