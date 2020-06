Orsi: "Finale Coppa Italia non facile per Meret psicologicamente, Gattuso deve lasciarlo tranquillo. Sul gol di Eriksen..."

Ultime notizie calcio Napoli - Nando Orsi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ospina è stato bravo ma io preferisco Meret perché sono convinto che tecnicamente e come investimento mi dà maggiore fiducia. Poi è ovvio che Ospina non è scarso, preferisco solo l’azzurro. Non è facile psicologicamente per Meret perché a 23 anni giocherà la sua prima finale dopo tanti mesi in cui è stato secondo. Detto ciò, se sbaglierà non sarà per la pressione psicologica ma perché tutti sbagliano. Ospina è stato sfortunato sul gol di Eriksen, quasi sempre quel pallone colpisce le gambe e va via, mentre a lui è passata sotto le gambe. Sbaglia anche Di Lorenzo che, coprendo il primo palo, ha inspiegabilmente abbassato la testa. Fossi in Gattuso lascerei tranquillo adesso Meret, è inutile parlargli”.