Orsi: "Contrario all'alternanza tra portieri e vi spiego il motivo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nando Orsi, ex portiere:

"Spalletti e il ruolo dei portieri? Ospina ha un buon gioco coi piedi, ma non è che Meret sia così scarso con i piedi. Anzi, il problema tecnico verrà risolto poi dall'allenatore, ma io non ci vedo tutte queste priorità al gioco coi piedi. La costruzione dal basso è giusta solo in determinate circostanze. Sta diventando una moda e resto contrario all'esasperazione. Tanto poi gli avversari riescono sempre a trovare le contromisure.

Meret primo e Sirigu secondo? Sarebbe una grande coppia. Meret è un patrimonio del Napoli, sarebbe una grande garanzia purché si scrolli da dosso un po' di sfortuna. Soprattutto fisica.

L'alternanza tra portieri? No, bisogna parlare e mettere in chiaro le cose sin da subito. Tra i pali serve una gerarchia ben delineata. Se dovesse arrivare Sirigu, quindi, il Napoli dovrebbe premettere tutto: Meret gioca sempre, tu avrai qualche chance. Altrimenti si rischia di creare un'alternarsi che impoverisce soltanto le doti del portieri"