Orsi: "C'è una cosa che mi stupisce nella questione Di Lorenzo"

L’allenatore Nando Orsi è intervenuto nel corso di Radio CRC Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “Quante volte l’Italia è stata la favorita? Mai e questo un po’ ci porta bene, siamo una nazione che si basa anche sull’umore e sulla voglia di rivincita. Nel 2021 non partivamo da favoriti e abbiamo visto cosa è successo, secondo me sulla carta non siamo i favoriti ma abbiamo sempre il guizzo che altre nazionali non hanno e poi abbiamo in panchina un grande allenatore come Luciano Spalletti. Di Lorenzo ha 4 anni di contratto e il fatto che voglia andare via un po’ mi stupisce, ma indubbiamente è un giocatore importante che se partisse ti costringerebbe a spendere per rimpiazzarlo. Meret? Io lo vedo bene con Conte che gli ha confermato la fiducia”.