Orrico: "Spalletti più completo di Sarri, è imprevedibile e variabile in attacco"

Corrado Orrico è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Alvini gioca un bel calcio alla Cremonese, mi ha smentito su delle dichiarazioni che fece in passato. Ha sempre avuto un po’ l’atteggiamento da prete e non sembrava un allenatore. Lui ha studiato Spalletti, la prossima sfida è l’allievo che affronta il maestro. E’ facile la differenza tra Sarri e Spalletti, il secondo è più completo essendo variabile ed imprevedibile".