Orrico: "De Laurentiis è come Putin: o si fa quello che dice lui, oppure non di fa nulla"

L'ex allenatore di Serie A, Corrado Orrico, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di 1 Station Radio:

Sulle lacune del Napoli da un punto di vista dirigenziale: “De Laurentiis è come Putin, quindi c’è poco da fare. O si fa quel che dice il presidente, oppure non si fa nulla. Lui è bravo a organizzare squadre che arrivano a ridosso dello scudetto, ma il titolo non lo vince mai. Lui ha manie di protagonismo e non accetta diverse idee diverse dalla sua. Indubbiamente ha grandi meriti, ma ha delle idee medievali. Insigne? Lorenzo ha fatto un ottimo europeo, e in Serie A è stato uno dei tanti, quindi il suo comportamento non è stato dei più brillanti, e tutto questo ha portato ad una richiesta d’adeguamento d’ingaggio che ha cozzato con gli interessi del presidente. La cosa incoerente sono i festeggiamenti che ne sono conseguiti da questa situazione. Spero che De Laurentiis possa trovare qualcuno da stimare in futuro, perchè questo potrebbe migliorare tante cose. Spalletti è uno di quelli che potrebbe far innamorare De Laurentiis, ma ha avuto un mese di crollo che poi ha portato a questa situazione: magari in futuro vinceranno”.