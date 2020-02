Orrico: "ADL ed Ancelotti hanno distrutto il Napoli. Sarri? Non è da Juve..."

Corrado Orrico, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Pensavo che i nerazzurri avrebbero fatto dell'avversario un sol boccone grazie al morale alle stelle dopo il derby, il Napoli ha anche qualche problema di troppo. È successo l'inverso, il calcio ti smentisce sempre quando fai analisi profonde e le partite devono essere sempre giocate. L'Inter ha balbettato nonostante il grande secondo tempo del derby, la marmellata che facevano nei pressi dell'area di rigore del Napoli era senza logica: dovevano farlo uscire, dare al Napoli spazio e invece partire in contropiede. Invece hanno coperto l'area. Quel Napoli era una squadra perfetta che De Laurentiis e Ancelotti hanno distrutto. Ancelotti ha avallato il disagio gestionale di De Laurentiis. Quel che è successo mina lo spogliatoio e se ha assistito impotente significa che è corresponsabile. Sarri? So che è bravo ma so anche che non è da Juve. Questa maniera così semplice e fatalista che lui ha verso i problemi della vita e del mestiere mal si addice col pragmatismo della Juve".