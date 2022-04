Orologi di vip e calciatori di Serie A rivenduti a sultani e magnati arabi: l'inchiesta

L'edizione odierna de Il Mattino racconta un'inchiesta relativa ad un giro di orologi rivenduti a sultani e magnati arabi dopo essere stati acquistati da calciatori e presidenti di squadre di calcio. Ecco un breve stralcio:

"Dice che è un affare che rende più del commercio dei diamanti, che si avvale della collaborazione di gente nota, al punto tale da citare nomi di calciatori, di gente dello spettacolo, fino a tirare in ballo il presidente di una squadra di calcio di serie A. Parola di Luca Esposito, detenuto al centro di indagini del pool anticamorra".

"La storia degli orologi. Funziona in questo modo: vengono acquistati a prezzo di listino, grazie ai rapporti che calciatori e gente dello spettacolo hanno con i grandi brand, che li inseriscono nelle cosiddette short list, per poi essere rivendute a un margine di guadagno altissimo. Ecco le proporzioni: vengono acquistati a 36mila euro per poi essere rivenduti a quattro milioni e mezzo. Prima l'acquisto nominale da parte del vip di turno, poi la rivendita in grandi fiere internazionali (molto gettonate da arabi e magnati di mezzo mondo), come quelle che si tengono a Monaco o a Ginevra".