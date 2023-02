Franco Ordine, giornalista, commenta così sulle pagine de Il Giornale il derby Inter-Milan, in programma domani sera. "Derby sbiadito in due anni: da Lukaku contro Ibra al duello Dzeko-Giroud. Ve lo ricordate il murales dedicato ai due rivali di Milano? Testa contro testa, Lukaku contro Ibra. Bene, sembra passato un secolo. Inter e Milan, reduci dai due ultimi scudetti, sono usciti dall'eccitante duello tricolore per via della marcia trionfale del Napoli di Spalletti".