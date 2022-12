Ordine: "Tutti vogliono riprendere il Napoli ma dimenticano un fondamentale particolare. Inchiesta prisma? La Juventus deve rispondere di illecito sportivo"

Franco Ordine è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Milan si sta preparando al meglio per la ripresa della stagione. Dal Covid in poi, le ripartenze rossonere sono ottime in chiave di risultati. Molti sventolano pronostici, puntano a riprendere il Napoli, ma gli inseguitori non devono più sbagliare e la cosa è impossibile ma il Napoli ne deve poi sbagliare più di una. Inchiesta prisma? Secondo le carte che abbiamo letto, suggerisco di leggere anche il GIP di Torino che aveva respinto la richiesta di arresto di Agnelli e gli altri componenti, la Juventus deve rispondere di illecito sportivo. Quello che sicuramente è documentato dalle carte è l'affare stipendi. Il problema maggiore della Juventus è il fatto che è quotata in borsa".