Ordine: "Sarà un finale di stagione straordinario: tutte in corsa per i propri obiettivi, il Napoli c'è. Monza? Gattuso non direbbe di no..."

Napoli Calcio - Franco Ordine è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Aspettiamo le 24 ore decisive per capire se c'è o meno qualche altro positivo nella nazionale. Ci avviamo ad uno sprint straordinario dal punto di vista calcistico. Juventus e Napoli sono lì con una gara da giocare in meno, è tutto molto bello: ci sono da decidere scudetto, Europa League e Champions League. L'Atalanta è la squadra sulla quale punterei un euro per la qualificazione in Champions. Gattuso al Monza? Se arriva quella proposta, non direbbe di no".