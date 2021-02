Ordine: "Nulla spaventa Gattuso, a Rino dà fastidio il fuoco amico”

Ultime notizie calcio Napoli - Ad ‘Arena Maradona’ è intervenuto Franco Ordine, giornalista e opinionista televisivo. “La gara di Granada è andata come da copione – ha detto Ordine a Radio Crc – con tutte queste assenze era difficile aspettarsi qualcosa in più”. Ordine ha seguito la carriera di Gattuso dagli inizi. “Nulla spaventa Rino – ha detto Ordine a Radio Crc – non dimentichiamo che ha iniziato a lavorare come allenatore al Sion e ha dovuto fare i conti anche con un’esperienza problematica in Grecia, dove all’Ofi Creta non avevano i soldi per pagare gli stipendi. Nelle ultime settimane abbiamo visto un Gattuso più nervoso del solito, perché ha capito che doveva difendersi dal fuoco amico. E’ stato qualcuno all’interno del Napoli a mettere in dubbio il lavoro di Rino. Non altri”. Per risollevare la china, secondo Ordine “A Gattuso servirebbe recuperare in fretta qualche giocatore e ritrovare entusiasmo all’interno del gruppo”.