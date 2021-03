Franco Ordine è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi risulta difficile che la Juventus non cambi a fine stagione Pirlo. C’è tanta voglia di cambiare nelle squadre per l’insoddisfazione dei risultati nelle squadre di Serie A. Il Napoli ha avuto un momento di calo a causa delle tante assenze, ma Gattuso sta dimostrando di essere da Napoli".