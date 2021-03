Ordine: "Gattuso sta vivendo a Napoli quello che ha trascorso al Milan. A fine stagione andò via"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Franco Ordine, giornalista.

"Avevamo visto tutti il calo del Milan, anche contro l'Udinese. I tifosi però sono sempre stati vicino alla squadra e questo clima ha sempre aiutato Pioli a ricaricare le pile del gruppo, che peraltro - come il Napoli - ha perso tanti uomini in corsa. Gattuso sta vivendo a Napoli lo stesso periodo finale di stagione che ha vissuto con il Milan di Leonardo e Maldini. La rottura avvenne dopo il derby di ritorno. Lui disse ai suoi intimi che avrebbe chiuso a fine stagione, così fece. In quella circostanza il Milan sfiorò la Champions League all'ultimo minuto dell'ultima partita per via di un palo dell'Empoli e di un salvataggio di D'Ambrosio. Domenica ci sono le condizioni ideali affinché Gattuso si tolga anche qualche sassolino dalla scarpa. Ronaldo? Operazione fatta per il salto di qualità e invece al terzo anno di fila il progetto è clamorosamente fallito”.