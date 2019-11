Ordine: "Fondamentale Ancelotti per riportare la normalità nel Napoli, match con il Milan da dentro o fuori"

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli non al top della classifica mi sorprende. Lo spessore morale dei giocatori non si può discutere, magari anche la società avrebbe potuto evitare di alzare i toni e la tensione in materia di rinnovi di contratti. Per riportare la normalità in casa azzurra credo che sia fondamentale passare per Carlo Ancelotti. Milan-Napoli è una gara da dentro o fuori. Se porteranno in campo le loro paure sarà una brutta gara. Tra le due, chi sarà più matura prenderà il pallino del gioco in mano ed in tal senso vedo meglio il Napoli".