Ordine: "Anche con una squadra inferiore all'Atalanta, questo Napoli avrebbe perso: Bakayoko, che errori incredibili"

"Se incontri l'Atalanta nella serata sbagliata, tutti escono con le ossa rotte: il Napoli l'aveva anche rimediata ma una serie di errori individuali, come quelli di Bakayoko, hanno fatto scivolare il risultato sul 4-2. Se lanci Osimhen nello spazio, per esaltarlo, allora è un conto, altrimenti spalle alla porta è come non avere un centravanti. Anche con una squadra inferiore all'Atalanta, questo Napoli avrebbe perso. Il Napoli è una squadra piena di paure".