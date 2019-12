Ordine: "Ancelotti non ha perso la bussola, il problema è il clima attorno alla squadra. La società ha fatto un errore"

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non mi sembra che Ancelotti abbia perso la bussola, credo che conosca perfettamente la direzione dove andare. Il punto è il clima in cui si lavora: mi ostino a ripetere che non è stata una buona idea iniziare una stagione con 7 calciatori che hanno il discorso relativo ai rinnovi aperto. Un clima di maggior serenità avrebbe giovato alla causa. Prima di una partita contro l'AEK Atene di Champions League in un momento difficile, in Grecia, Ancelotti disse alla squadra di studiare bene lo stadio perché sarebbero dovuti tornare in quello stadio per la finale. In quel contesto, la società era un tutt'uno con la squadra".