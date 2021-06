Onofri: "Spalletti al Napoli scelta azzeccata, ma Gattuso poteva andare avanti! Zappacosta? Prendetevelo subito"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Genoa Claudio Onofri, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Spalletti al Napoli? Una scelta azzeccata, ma Gattuso poteva andare avanti nel tempo perchè ha lavorato molto bene e dentro di sé ha una umiltà fuori dal comune. Lo ricordo nelle partite commentate, non si sentiva già arrivato. La scelta di Spalletti però è consolidata da un curriculum importante, va detto. Mi ha sorpreso il ritorno di Allegri alla Juventus, nel momento in cui la scelta di Pirlo si stava delineando: non è stata una scelta razionale. Lozano scheggia impazzita? Nel 4-2-3-1 l’abbiamo già visto con Gattuso, dovremo capire i movimenti con Spalletti: può giocare a destra e a sinistra, a destra può anche arrivare al cross dal fondo del campo. Non sono le grafiche a determinare i moduli, ma i movimenti dei calciatori e toccherà a Spalletti avere le metodologie precise per arrivare alla partita della domenica. Zappacosta? Prendetevelo subito! A Genova è stato un fuoriclasse in una squadra che ha tentennato, non giocava per questione di problemi fisici: ho l’onore di essere amico di Mancini, gli ho scritto che non gli avrei parlato più se non lo avesse chiamato in nazionale (ride, ndr). Ha giocato molto più a sinistra che a destra, sarebbe una alternativa molto valida e se il Napoli lo prendesse farebbe un affare”