Onofri: "Riporterei Sarri a Napoli domani mattina, ma mi dispiacerebbe per Gattuso"

Ultime notizie calcio Napoli - Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Un ritorno a Napoli di Sarri mi dispiacerebbe per certi aspetti per Gattuso perché secondo me può diventare un grande allenatore, pur non essendolo ancora. Detto ciò, Sarri lo prenderei domani mattina per quello che ha fatto in azzurro e per l'allenatore che è".