Onofri: "Raspadori e Kepa giocatori di grande livello per il Napoli"

Claudio Onofri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli farà un acquisto di grande rilievo se Kepa dovesse tornare ad essere quello di una volta. Raspadori è molto giovane e può essere un grande colpo per il Napoli, si è dimostrato essenziale per il Sassuolo. Il cambiamento del modulo con Raspadori può essere una chiave vincente. Kim è bravo e può crescere, ma Koulibaly è andato via che era un fenomeno. Ostigard ha tutte le capacità del difensore moderno, sono convinto che farà bene".