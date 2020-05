Onofri: "Ora il calcio sia più vicino ai tifosi. Ripartire dalla Coppa Italia? Non insensate le proteste di alcune squadre"

Ultime notizie - Claudio Onofri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Sarà un campionato certamente falsato come dice qualcuno, ma qui stiamo parlando di un'emergenza che deve cercare di salvare il calcio. E' un prodotto - spiega - che conta oltre 4 milioni di praticanti, l'80% di under18. Va salvaguardato. Molti tifosi sono contrari a questa ripartenza: è chiaro che un calcio così, senza spettatori, se fosse definitivo non si può guardare. Ecco, alla fine di tutto questo caos bisognerà pensare a produrre un calcio più vicino ai tifosi e che possa ritornare ai vertici storici che abbiamo da un po ' di tempo abbandonato. Quel che succederà in campionato è difficile da prevedere però tutte le squadre avranno delle problematiche anche legate alla disposizione degli orari. Oggi il calcio non deve essere schiavo delle tv, attraverso l'imposizione degli orari che poi vanno scapito dei tifosi. Le tv fanno un ottimo lavoro, realizzano un gran prodotto però senza i tifosi il calcio non esisterebbe. Ripartire dalla Coppa Italia? Alcune squadre si sono ribellate e non dicono cose strampalate. Ma se andiamo a vedere ogni singola opposizione di qualunque squadre non si riparte mai".