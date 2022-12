Onofri: "Mihajlovic? Napoli sarebbe stata la piazza ideale per uno come lui”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’opinionista Claudio Onofri, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sinisa Mihajlovic? Ci conoscemmo in una trasmissione televisiva qui a Genova, in dieci minuti capimmo subito la stima che provavamo per l’altro: è difficile aggiungere altro all’uomo, all’allenatore. Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore in ogni piazza che ha sostenuto, Napoli sarebbe stata la piazza ideale per uno come lui”