Onofri: "Lozano al Genoa? Magari... Potrebbe servire anche a lui per rilanciarsi"

Ultime notizie calcio Napoli - Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lozano? Prestatelo a noi del Genoa… Il nuovo allenatore dei rossoblu potrebbe essere italiano che adatta un 4-3-3 molto adatto alle caratteristiche di Lozano. Luperto ha 24 anni ed ha già accumulato una buona esperienza, il binomio tra il Genoa ed il Napoli potrebbe essere interessante. Il rendimento del messicano non è stato all’altezza ma non si possono spendere giudizi definitivi dopo una sola annata di un calciatore proveniente dall’estero e che deve ambientarsi. Magari venisse al Genoa… Sarebbe importante anche per il ragazzo venire in una grande piazza per recuperare il terreno perduto. Reguilon e Benfica hanno un passo impressionante, giocano quasi da ala ed hanno un grande piede. Mykolenko lo conosco molto bene ed è molto bravo, l'unico inconveniente potrebbe essere il prezzo visto che costa tanto”.