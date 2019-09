Onofri: "La Sampdoria mostrerà a Napoli alcune novità! Elmas? Giocatore vero, anche Llorente è un buon acquisto"

Notizie Calcio - Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La Samp potrebbe cambiare modulo a Napoli, dal 4-3-3 al 3-4-3, ma al di là della componente energetica che potrebbe avvantaggiare la squadra blucerchiata, considerato che il Napoli ha avuto ben 13 nazionali in giro per il mondo, c'è l'aspetto mentale che continua a condizionare le prestazioni, sia per motivi societari che per i risultati molto deludenti. Sembra che in questo campionato possa esserci più equilibrio, ma in questo momento le risorse della Samp sono sicuramente inferiori a quelle del Napoli. Per gli azzurri ci sono note positiva ma anche negative, ed è un paradosso che arrivino dalla difesa se pensiamo ai 'mostri' che giocano nel Napoli. Per carità, nel calcio può succedere, ma mai avremmo pronosticato questo tipo di rendimento della difesa azzurra. Lozano lo seguo dai tempi del Pachuca ed è un fenomeno, in questo senso, ci sono motivi che inducono all'ottimismo, oltre al fatto che ci sia più equilibrio in Serie A. Tra le note positive del Napoli, non vorrei dimenticare il 'ragazzino', Elmas: questo è un giocatore vero. Anche Llorente è un buon acquisto e sarà importante per la squadra azzurra, a prescindere dall'età. La Juventus non mollerà mai nulla, fa parte della loro storia, però credo che quest'anno possa puntare maggiormente alla Champions".