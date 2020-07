Onofri: "Koulibaly in questo momento può giocare anche da solo dietro, è straordinario! Sorpreso da un errore di Callejon..."

Ultime notizie calcio Napoli – Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per la questione dei falli di mano stiamo scadendo nel ridicolo. Quello di ieri sera non è un rigore troppo scandaloso, Maksimovic poteva essere più cauto nell’intervento. Resta la buona prestazione del Napoli. Mi ha sorpreso l’errore di Callejon sul gol di Theo Hernandez perché solitamente lo spagnolo è bravissimo in copertura. Il Napoli dovrà dare il massimo da qui alla fine per arrivare poi preparati alla partita che conta di più, vale a dire quella contro il Barcellona. Bisogna mantenere la concentrazione alta. Koulibaly in queste condizioni può giocare anche da solo in difesa: è davvero straordinario. E' uno dei migliori difensori che c'è al mondo in questo momento".