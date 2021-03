Onofri: "Juric farà una grande carriera, non è vero che copia Gasperini! Su Italiano..."

Ultimissime calcio Napoli - Claudio Onofri, ex calciatore ed opinionista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Juric ad inizio carriera mi sembrava potesse addirittura superare Gasperini. Ha un'intelligenza straordinaria, non è vero che copia solo Gian Piero Gasperini. Sono assolutamente sicuro che anche lui farà una grande carriera. Italiano mi piace molto, anche quest'anno ha ripetuto quanto di buono fatto l'anno scorso. Pensate alla sua rosa: per molti interpreti non è da Serie A, eppure è molto più in alto di squadre più strutturate come Torino o Cagliari".