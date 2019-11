Onofri: "Il più penalizzato nel 4-4-2 è Zielinski. Se Ancelotti passa al 4-3-3 servirebbe Torreira"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Claudio Onofri, ex allenatore del Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ancelotti non si è mai fossilizzato su un metodo di gioco, eppure mi aspettavo questo. Proviene dalla scuola di Sacchi e sa che certi movimenti devono essere consolidati in allenamento e cambiare troppo può essere uno svantaggio. Il 4-4-2 ha molti interpeti adatti nel Napoli, anche se in mezzo al campo quasi tutti sarebbero più adatti al 4-3-3 perché né Fabian, né Allan e né Zielinski possono fare il regista. Torreira? Sarebbe l’ideale per il 4-3-3, ma sono sottigliezze. Nel 4-4-2 il più penalizzato è Zielinski, non ha le caratteristiche per fare quel modulo. Anche Fabian esterno nel 4-4-2 è fuori ruolo”.