Onofri: "Il Napoli è la squadra più forte del campionato, ma avete notato cosa hanno fatto Kim e Rrahmani a Cremona?"

Claudio Onofri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti sa con gli allenamenti quali sono le risposte psicofisiche di Ostigard e Juan Jesus, ma il primo è giovane e saprà farsi apprezzare dalla piazza di Napoli. Con la Cremonese ho notato che i due centrali, Kim e Rrahmani non si scambiavano la palla soltanto, ma all'occasione, si spingevano anche in avanti ed è un tema da poter sviluppare. Il Napoli è la squadra più forte del campionato per me".