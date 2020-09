Onofri: "Fossi nel Napoli prenderei subito Romero. Ne ho parlato qualche giorno fa con Gasperini"

Notizie Calcio - Claudio Onofri, ex allenatore del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sokratis a Genoa iniziò deludendo le aspettative e poi venne fuori alla grandissima. Può giocare anche da terzino come faceva ad inizio carriera, gioca sia a tre che a quattro, è polivalente. Da anni si è messo su un piedistallo importante e sarebbe un’ottima entrata per il Napoli che magari sarà conseguente all’uscita di Koulibaly o Maksimovic. Il serbo potrebbe finire alla Roma con Milik ed in cambio il Napoli prenderebbe Veretout o Cengiz Under. Tre o quattro giorni fa ho parlato di Romero con Gasperini, per me è un talento assoluto che deve migliorare in certe situazioni di lettura della gara. Lui sarebbe adatto a giocare con Gasperini, ha un passo fluido e potente. A volte fa fallo perché non ha il tempo giusto per fermarsi, ma è un classe ’98. Ha tutto il tempo per migliorare, io lo prenderei subito perché mi piace particolarmente. L’avevo visto giocare in Primavera a Genoa e non mi impressionò. Poi all’esordio in A, in Juventus-Genoa, affianco a me c’era Omar Milanetto che fu il suo scopritore. Mi disse che era il miglior difensore che avevano in rosa, poi fece subito fallo e fu ammonito. Dopo venti minuti andai da Omar e gli dissi che aveva perfettamente ragione. Senesi? E’ mancino ed è bravo nella costruzione del gioco”.