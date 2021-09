Oliveira: "Mertens sta aspetando la sua opportunità. Osimhen come Lukaku? E' presto per un paragone così importante..."

Napoli Calcio - Luis Oliveira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“In serie A non è mai facile, Osimhen lo scorso anno ha avuto qualche problema, ma oggi è strepitoso. Lukaku sbaglia poco, Osimhen ha tanto ancora da imparare e sarà fondamentale per il futuro del Napoli. Mertens? Sappiamo bene che giocatore è, può ancora dare tanto e sta aspettando il suo momento per dimistrare ancora le proprie qualità. 5 cambi? I tre cambi era stretti, un infortunio all'inizio poteva creare problemi. I 5 cambi ti consentono di poter gestire meglio tutto. Fiorentina? Sta facendo vedere un buon calcio, il Napoli non deve pensare di andare a Firenze a fare una passeggiata. Hanno un allenatore esperto che carica bene i propri calciatori, come Spalletti ma sarà comunque difficile".