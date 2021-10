Oliveira: "Mertens può riprendersi il Napoli sulle spalle. Insigne? I rigori li sbagliano tutti. Osimhen come Weah, una pantera"

Napoli Calcio - Luis Oliveira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Mertens può riprendersi il Napoli sulle spalle anche quando non ci sarà Osimhen. Il Napoli ha trovato un assetto di gioco e uno spogliatoio solido, con un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Rigore sbagliato da Insigne? Capita a tutti, ai grandi campioni anche. Il giocatore è preso da grande responsabilità, quando si sbaglia non è facile da digerire. Osimhen? Per un giocatore straniero che arriva in Italia non è mai facile: sta dimostrando grandi qualità e di essere un campione. Ricorda Weah, una pantera. Il suo problema sarà quello di capire come tornerà dalla coppa d'Africa: credo che si saprà gestire e potrà fare bene".