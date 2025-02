Olive: "Conte è un valore aggiunto del Napoli. Okafor utile per questo finale"

Renato Olive, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli merita il titolo di campione d’inverno. Conte è un valore aggiunto del Napoli, se ci fosse stato un altro allenatore sulla panchina, non sarebbe stato primo. Il Napoli si trova primo e gran parte del merito è di Conte. I calciatori hanno dato tanto grazie agli stimoli dell’allenatore. Nessuno si aspettava la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina, una sconfitta pesante, che sembra stia sentendo la pressione della presenza del Napoli. L’Inter ha pagato alla prima difficoltà. Napoli-Udinese? Mi aspetto un Napoli alla Conte, bisogna vedere quanto è arrabbiato Conte per il pari con la Roma. Bisogna ottenere il massimo risultato contro l’Udinese. Non bisogna commettere passi falsi con i friulani, in vista delle prossime partite. Mazzocchi? Mi sento di non mettere in discussione le scelte di Conte, lui ha in mano il polso della squadra e sa quanto ne hanno ancora i suoi calciatori. L’errore individuale ci sta e Conte non può prevederlo. La scelta tattica ci sta tutta. Ora si va avanti e Mazzocchi può essere utile per le prossime partite. Ci sono stati più errori commessi individualmente, quindi non serve dare la colpa all’allenatore. Ora bisogna pensare solo a vincere con l’Udinese. Okafor? Troverà un nuovo ambiente e un nuovo allenatore, deve capire subito come mettersi a regime. Se non dà il 110% su tutto, da dietro troverà un allenatore che si arrabbia. Può essere utile per questo finale di stagione”.