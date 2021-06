Oliva: "Dopo il Verona ho messo una croce sul Napoli, calciatori strafottenti in campo! Ci hanno preso in giro"

Ultime notizie calcio Napoli - Patrizio Oliva, pugile napoletano, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dopo il Verona ho messo una croce sulla squadra del Napoli, non mi va di farmi prendere in giro da gente del genere. Da allenatore capisco quando un atleta è bloccato dall'ansia di una partita, ma non accetto di vedere calciatori "strafottenti" in campo. Non hanno giocato proprio. Allo stadio ci sono persone che hanno anche degli infarti per il Napoli e loro con atteggiamenti del genere sono responsabili".