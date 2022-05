Olimpia Cilento Resort, Acanfora: "Summer Show 2022, la prima edizione di un lungo percorso. Insigne via? Lorenzo ho una cosa da dirti..." | VIDEO CN24

Ultime notizie. Si sta svolgendo ad Ascea Marina l'evento sportivo più atteso dell'estate! Da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022. Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, ha parlato Luigi Acanfora, direttore dell'Olimpia Cilento Resort:

Summer Show, Acanfora direttore Olimpia Cilento Resort

“Il Summer Show nasce per l'amicizia con Raffaele Auriemma e i fratelli Mandato. Questa prima edizione speriamo sia solo l'inizio di un lungo percorso. Tanti personaggi sono presenti e siamo onorati di averli avuti in questo fine settimana”.

Anni complicati, cosa può portare un evento come il Summer Show?

“Periodo difficile per noi albergatori. Sono fiducioso, grande entusiasmo e bisogna lavorare bene. Grande presenza in struttura, abbracciarsi la clientela, questo è fondamentale. Il Covid è presente ma va rispettato. Abbiamo bisogno di grandi collaboratori che sono presenti. Come Acanfora Hotels e Resorts, Olimpia Cilento, Resort, MecPaestum Hotel, Hotel Cerere Paestum e PaestumInn Beach Resort devo dire che siamo contenti di ciò che stiamo facendo”.

Tifoso?

“Del Napoli sono malato, così come era mio padre. Cambio umore in base ai risultati delle partite. Deluso per lo scudetto? Bisogna dire grazie al calcio Napoli che vede l'Europa da tanti anni. C'è delusione, siamo arrivati vicino al sogno. Ci sono squadre, come i cugini nostri, che stanno molto peggio, quindi dobbiamo essere felici”.

Deluso per la partenza di Insigne?

“Molto, grande calciatore e grande uomo. Ma so che non poteva essere rifiutata una proposta tale anche per un cambiamento radicale della sua vita e dei suoi figli. Lorenzo ti invito qui al nostro Resort perchè so che i tuoi figli staranno molto bene”.

