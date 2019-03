Oddo: "Mandragora difensore? Se continua in quel ruolo diventa come Bonucci"

L'ex allenatore dell'Udinese Massimo Oddo ha parlato a Il Messaggero Veneto di Mandragora: "Lo dico chiaro e tondo: secondo me il ruolo vero di Rolando è quello di difensore. Gliel’ho sempre detto, ma a lui non piace molto. Da centrocampista diventerà un ottimo calciatore, da centrale in una difesa a tre, alla Bonucci, per intenderci, potrebbe diventare uno dei migliori interpreti assoluti del ruolo. Non voglio sostituirmi a nessuno, ma se allenassi ancora l’Udinese lo metterei al centro e sposterei Ekong sul centro-destra".