Nuovo Dpcm, Speranza: "Sarà valido fino al 6 aprile, in cinque Regioni terapie intensive sopra la soglia minima"

Ultime notizie - Roberto Speranza, ministro della Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Senato ed alla Camera, facendo il punto sui prossimi passi da fare nella lotta al Coronavirus. Ecco quanto riportato da Repubblica.it:

"Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il premier ha detto che l'unità non è un'opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un'unità nazionale contro l'emergenza. Non c'è strada diversa dall'unità. Il prossimo Dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile. In conseguenza dell'emergere di focolai caratterizzati da intensa attività virale, sono state implementate diverse di queste zone rosse o arancioni rafforzate, anche a livello sub-regionale. Proprio negli ultimi giorni, infatti, è stata segnalata, da parte di cinque Regioni, la necessità di 25 zone rosse, alcune decise a causa dell'insorgere di focolai epidemici dovuti a variante inglese, altre alla presenza di variante brasiliana o sudafricana. Tali misure restrittive sono indispensabili. Siamo consapevoli che queste comportano sacrifici - prosegue Speranza- ma non c'è altra strada in questo momento per evitare un peggioramento del quadro epidemiologico".