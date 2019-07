Nuovi arrivi a Dimaro, domani sarà il giorno di Insigne e Manolas

Uno è il capitano del Napoli, l'altro è il secondo acquisto ufficiale della sessione di mercato estiva. Lorenzo Insigne e Kostas Manolas domani raggiungeranno la Val di Sole per cominciare la stagione che verrà, come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Per il greco previste le visite mediche di routine e poi si farà sul serio. Insigne, invece, è pronto a ricevere l'abbraccio dei tifosi dopo che il San Paolo rinnovato nella cerimonia delle Universiadi gli ha regalato una standing ovation.